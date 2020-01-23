شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مطار طرابلس مجدداً بعد الحظر الجوي الذي أعلنه الجيش والان مع التفاصيل

الخميس 23 يناير 2020

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي، المطار الوحيد العامل في العاصمة الليبية، مساء أمس الأربعاء، تعليق الملاحة الجوية "حتى إشعار آخر"، بعد تهديد قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، بإسقاط كل طائرة تحلّق في سماء طرابلس، سواء أكانت مدنية أم عسكرية.



وأعلنت إدارة المطار في بيان "تعليق حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي حتى إشعار آخر، ونقل الرحلات لمطار مصراتة الدولي" على بعد 200 كلم شرق العاصمة.

وجاء القرار عقب إعلان قوات الجيش الليبي فرض حظر جوي فوق طرابلس وضواحيها.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحافي: "نعلن تفعيل منطقة الحظر الجوي" فوق العاصمة الليبية وضواحيها.

وأضاف أن "قاعدة معيتيقة الجوية ومطار معيتيقة، مناطق عسكرية ممنوع منعاً باتاً استخدامها للطيران المدني أو العسكري. إن تحليق أي طائرة، مدنية أو عسكرية، أياً كانت تبعية هذه الطائرة وتبعية الشركة المالكة لها، سيشكل خرقاً لإطلاق النار وبالتالي سيتم تدميرها بشكل مباشر".

وقال المسماري إن مطار معيتيقة يستخدم لغايات عسكرية لاستقدام مقاتلين من تركيا التي تدعم حكومة الوفاق.

وكانت الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق، زعمت في وقت سابق الأربعاء، أن المطار "تعرض لقصف بستة صواريخ غراد أطلقها" الجيش الوطني الليبي، وعقب هذا القصف علّقت إدارة مطار معيتيقة الرحلات لبضع ساعات.

وأكد الجيش بدوره، إسقاط طائرة دون طيار تركية بعد إقلاعها من مطار معيتيقة، متهماً حكومة الوفاق باستخدامها لأغراض عسكرية.

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وفي الأسابيع الأخيرة ضاعفت الدول الكبرى جهودها لإيجاد حل سياسي للنزاع الطاحن في ليبيا.

وكثفت الجزائر مشاوراتها في الأسابيع الأخيرة للإسهام في حل للنزاع في ليبيا، وأعلنت أنها ستستضيف الخميس اجتماعاً لوزراء خارجية دول الجوار الليبي، للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية، حسب بيان للخارجية الجزائرية.

وأكدت الخارجية الجزائرية في بيان أنه "بمبادرة من الجزائر، سينعقد يوم الخميس 23 يناير(كانون الثاني)، بالجزائر العاصمة اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي، بمشاركة تونس، ومصر، والسودان، وتشاد، والنيجر".

وتحرص الجزائر على الحفاظ على مسافة واحدة من طرفي النزاع الليبي، وعلى رفض التدخلات الخارجية في هذا البلد الذي تتشارك معه حدوداً بطول ألف كلم تقريباً.

ولم توضح الجزائر اذا دعت وفوداً ليبية إلى الاجتماع، لكن وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد طاهر سيالة أعلن في بيان رفضه المشاركة احتجاجاً على حضور نظيره في الحكومة الليبية الموازية المرتبطة بحفتر، على قوله.

وفي مؤتمر للسلام عقد في برلين الأحد الماضي، تم الاتفاق على مضاعفة الجهود لوضع حد للتدخل الخارجي في الشؤون الليبية والإبقاء على حظر الأسلحة المفروض في إطار خطة لإنهاء النزاع.

واتفق الطرفان على تشكيل لجنة عسكرية لإيجاد سبل لتعزيز وقف الأعمال العدائية الساري بين الطرفين المتحاربين منذ 12 الجاري.

ومن المفترض أن تتشكل هذه اللجنة العسكرية من خمسة ضباط يمثلون القوات الموالية لحكومة طرابلس وخمسة ضباط يمثّلون الجيش الوطني.

والثلاثاء دعا مجلس الأمن الدولي طرفي النزاع في ليبيا للتوصل "في أقرب وقت ممكن" لوقف لإطلاق النار يتيح إحياء العملية السياسية الرامية لوضع حد للحرب الدائرة في هذا البلد.