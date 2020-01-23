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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عدد من القيادات الحوثية بينهم إيراني خلال مواجهات مع الجيش في نهم والان مع التفاصيل
الخميس 23 يناير 2020
قتل عدد من قيادات المليشيا الحوثية بينها ضابط عسكري في الحرس الثوري الإيراني، شرقي العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.
وقالت مصادر عسكرية، إن مجموعة من جند كتيبة المهام الخاصة التابعة للقوات الحكومية، تسللت إلى قلب مواقع مليشيا الحوثي في جبهة نهم، شرقي صنعاء، وشنت هجوماً على كهف جبلي يتواجد بداخله عدد من القيادات الحوثية البارزة، بينها ضابط في الحرس الثوري الإيراني.
وبحسب المصدر، لقت معظم القيادات الحوثية مصرعها بينها ضابط في الحرس الثوري الإيراني.
وفي سياق المواجهات المحتدمة، لقي القيادي الميداني في صفوف المليشيا "أحمد علي الخولاني" مصرعه مع عدد من مرافقيه.
كما لقي القيادي الحوثي على أحمد مسعود، وثلاثة من مرافقيه مصرعهم، وهم: علي حسين محمد عبدالخالق الكبسي، أحمد يحيى محمد عبدالخالق الكبسي، شرف عبدالسلام الحوثي
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