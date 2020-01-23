شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 أشخاص بتحطم طائرة في ولاية فيكتوريا بأستراليا والان مع التفاصيل

الخميس 23 يناير 2020 تحطمت طائرة صغيرة قبالة سواحل ولاية فيكتوريا الاسترالية، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص، بحسب الشرطة.

Advertisements ووقع الحادث قرب ساحل منطقة بارون هيدز فى شبه جزيرة بيلارين بالولاية. وقال مفتش شرطة ولاية فيكتوريا غراهام بانكس إن صيادا كان فى المنطقة وقت الحادث وشاهد الطائرة أثناء سقوطها فى المياه، تم العثور على ثلاث جثث. ولكن بانكس قال إن شخصا رابعا ربما لا يزال مفقودا. وتشارك قوات خفر السواحل وقوارب الشرطة وجهاز الطوارئ فى ولاية فيكتوريا فى عملية البحث، بحسب بانكس، وأضاف بانكس أن سبب الحادث لا يزال مجهولا

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