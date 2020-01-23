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اشتداد المعارك في نهم ومستشفيات صنعاء تستقبل عشرات الجثث ومئات الجرحى

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 23 يناير 2020

استقبلت مشافي العاصمة صنعاء، عشرات الجثث ومئات الجرحى التابعين لمليشيا الحوثي خلال الـ48 ساعة الماضية القادمة، قادمين من جبهتي نهم والجوف.

 

وذكرت مصادر طبية في المستشفى العسكري أن المستشفى مليء بجثث وجرحى المليشيا ولم يعد باستطاعته استقبال المزيد من الحالات.

 

ولفتت المصادر إلى أنه تم تحويل المئات من جرحى الحوثي إلى بقية المشافي في العاصمة صنعاء أبرزها مستشفى الشرطة ومستشفى القدس ومستشفى 48.

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وأضافت المصادر أن مستشفى الثورة استقبل هو الآخر عدداً من الجرحى بالإضافة إلى مستشفى الكويت.

 

وأكدت المصادر أن قيادات الحوثي التي أصيبت في المواجهات يتم نقلها إلى منازل حولتها المليشيا إلى عيادات طبية مجهزة بأحدث المعدات الطبية.

 

وتشهد جبهة نهم، منذ 6 أيام، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين الحوثيين

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