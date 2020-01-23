شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أستراليا: تحطم طائرة إطفاء ومصرع طاقمها والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق _ وكالات تحطمت طائرة إطفاء أسترالية غرب بلدة كوما مما أدى إلى مصرع جميع أفراد طاقمها الثلاثة.

وأبانت رئيسة وزراء ولاية نيو ساو ويلز جلاديس بريجيكيان في تصريح اليوم أن تحطم الطائرة جاء أثناء قيامها بمهام إطفاء حرائق الغابات.

فيما أعرب مفوض قطاع خدمات مكافحة الإطفاء شان فيتزسيمون عن أسفه لتحطم الطائرة، مشيرًا إلى أنه لم تتضح بعد أسباب وقوع الحادث.

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