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متظاهرون يقطعون طرقًا وجسورًا رئيسية بالبصرة

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قال شهود عيان اليوم الخميس إن مئات المتظاهرين قطعوا طرقا وجسورا رئيسية في محافظة البصرة،550 كلم جنوب بغداد، أبرزها الطريق المؤدي إلى ميناءي أم قصر وخور الزبير، والحقول والمنشآت النفطية، وذلك بعد ليلة دامية شهدت سقوط قتيل ونحو عشرة مصابين.

وذكر الشهود، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن المتظاهرين الناقمين قاموا الليلة الماضية بتجمعات منعت الموظفين من الوصول إلى أماكن عملهم، وسط تضييق على حركة السيارات.

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وذكر الشهود أن "ساحة البحرية، مركز التظاهر والاعتصام، تشهد تدفقا من المتظاهرين، وخاصة طلبة الكليات والمدارس، في ظل انتشار القوات الأمنية في محيط الساحة والشوارع القريبة".

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وأفاد مراسل وكالة أنباء العراق "واع" في محافظة البصرة، اليوم الخميس، أن وضع الدوام الرسمي مستقر وطبيعي في المؤسسات الحكومية والمدارس باستثناء طلبة الجامعات الذين لا يزالون مضربين عن الحضور إلى كلياتهم"، مبينا أن "ساحة الاعتصام تشهد هدوءا بالرغم من تزايد أعداد المتظاهرين".

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