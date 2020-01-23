مهاجم آرسنال يقول 'نعم' لبرشلونة

وذكرت الصحيفة، أن أوباميانج رد على البارسا بالموافقة، لكن موقف النادي اللندني يبدو مختلفاً، حيث سيكون من الصعب أن يخسر أحد نجومه بسهولة، كما أن جماهير الجانرز لن تتقبل الأمر.

وأضاف، أنه بصفة أوباميانج قائداً لآرسنال، لا يمكنه الضغط على النادي من أجل الرحيل، لكن إذا أعلن رغبته سيضع الجانرز في مشكلة كبيرة.



وأوضحت الصحيفة أن بناءً على هذه الصعوبات، ستركز إدارة برشلونة على إمكانية ضم اللاعب مجانًا، عندما ينتهي عقده في صيف 2021، وفقاً لموقع "كورة".

ويسعى برشلونة إلى التعاقد مع مهاجم خلال الانتقالات الشتوية الحالية لتعويض مهاجمه لويس سواريز الذي سيغيب عن الملاعب لمدة أربعة أشهر بسبب إصابة.