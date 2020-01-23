مهاجم آرسنال يقول 'نعم' لبرشلونة

2020-01-23 | 08:32
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أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، بأن الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم آرسنال، وافق على الانتقال لبرشلونة.
وأضاف، أنه بصفة أوباميانج قائداً لآرسنال، لا يمكنه الضغط على النادي من أجل الرحيل، لكن إذا أعلن رغبته سيضع الجانرز في مشكلة كبيرة.
وأوضحت الصحيفة أن بناءً على هذه الصعوبات، ستركز إدارة برشلونة على إمكانية ضم اللاعب مجانًا، عندما ينتهي عقده في صيف 2021، وفقاً لموقع "كورة".
ويسعى برشلونة إلى التعاقد مع مهاجم خلال الانتقالات الشتوية الحالية لتعويض مهاجمه لويس سواريز الذي سيغيب عن الملاعب لمدة أربعة أشهر بسبب إصابة.
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