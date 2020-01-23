نفت قيادة عمليات البصرة، الخميس، وجود قطع للطرق المؤدية الى الموانئ العراقية. ونقلت وكالة الانباء العراقية عن بيان للقيادة قوله انه "لا صحة لقطع الطرق المؤدية الى الموانئ العراقية". Advertisements واضافت ان "جميع الطرق المؤدية الى الموانئ مفتوحة امام حركة سير العجلات". يذكر ان عددا من وسائل الاعلام نقلت اخبارا تضمنت قيام متظاهرين بقطع الطرق المؤدية الى الموانئ العراقية امام حركة السير.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمليات البصرة: لا صحة لقطع الطرق المؤدية الى الموانئ العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.