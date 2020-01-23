الانواء: امطار رعدية وحالوب وثلوج وانخفاض لدرجات الحرارة في المنطقة الوسطى

توقعت هيئة الانواء الجوية، الخميس، ان تشهد المناطق تساقط الامطار رعدية وتساقط حالوب مع فرصة لتساقط الثلوج في المنطقتين الشمالية والوسطى من البلاد.

وقالت الهيئة في بيان لها تلقت الخليج 365 ان "الطقس سيكون في المنطقة الوسطى ليوم غد الجمعة طقس صحو يتحول تدريجياً الى غائم جزئي واحيانا غائم مع تساقط زخات مطر تكون رعدية احياناً ابتداءاً في الاقسام الغربية منها وتكون المطار في بعض الاماكن متوسطة الشدة كما يتساقط الحالوب"، مبينة ان "الطقس سيكون في المنطقة الشمالية غائم مصحوب بتساقط أمطار متوسطة الشدة واحياناً غزيرة مع حدوث عواصف رعدية احياناً في بعض الاماكن كما تتساقط الثلوج في اماكن متعددة ، درجات الحرارة تنخفض قليلا".

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واضافت الهيئة ان "الطقس سيكون في المنطقة الوسطى ليوم السبت طقس غائم جزئي وفي الاقسام الشرقية يكون غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية احياناً مع فرصة لتساقط الثلوج في الاقسام الغربية منها يتحول الطقس تدريجياً الى صحو، درجات الحرارة تنخفض بضع درجات"، مشيرة الى ان "الطقس سيكون في المنطقة الشمالية غائم جزئي واحياناً غائم مع تساقط الثلوج في بعض االماكن ويتحول الطقس تدريجياً الى صحو".

يذكر ان البلاد تشهد حاليا في معظم مناطقها تساقط امطار متوسطة الشدة مع انخفاض محسوس لدرجات الحرارة.