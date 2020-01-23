البنتاغون بصدد نشر أنظمة الدفاع الصاروخي 'باتريوت' في العراق

كشف مسؤولون بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) النقاب، عن احتمال قيام واشنطن بنشر نظام دفاعي صاروخي أمريكي في العراق ردًا على قصف إيران قاعدتين عسكريتين عراقيتين يتمركز فيهما قوات أمريكية فى وقت سابق من الشهر الحالي.



وذكرت شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية أن مسؤولي البنتاغون أوضحوا أنه بات من المحتمل الآن أن تنشر الولايات المتحدة أنظمة الدفاع الصاروخي باتريوت في العراق بعد هذه الاعتداءات الإيرانية والتي وقعت في الحادي عشر من كانون الثاني الحالي وأدت إلى حدوث إصابات بين القوات الأمريكية استلزمت نقلهم إلى مركز طبي بألمانيا للعلاج.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد في وقت سابق من الشهر الحالي بفرض عقوبات ضد العراق في حالة استمرار حكومته في تنفيذ خطته بطرد القوات الأمريكية التي يقدر عددها بخمسة آلاف جندي من أراضيه، كما لم يستبعد اليوم في تصريحات على هامش منتدى دافوس بسويسرا إمكانية فرض هذه العقوبات ضد العراق.

