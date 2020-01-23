بوينغ 777 إكس.. الطقس يلغي الرحلة المنتظرة

أعلنت مجموعة "بوينغ" أن الرحلة الأولى لطائرة المسافات الطويلة "777 إكس"، التي كان مقررا أن تنطلق من ضواحي سياتل في شمال غرب الولايات المتّحدة، اليوم الخميس، أرجئت إلى موعد لاحق، بسبب سوء الأحوال الجوية. وقال عملاق صناعة الطيران الأميركي في بيان مقتضب "نحن نرجئ موعد الرحلة الأولى للطائرة 777 إكس، التي كانت مقرّرة اليوم 23 يناير، بسبب الطقس"، مشيراً إلى انّ الفرق المسؤولة عن تنظيم هذه الرحلة المهمّة للغاية يدرسون إمكانية الطيران يوم الجمعة.



وكانت الرحلة الأولى لهذا الطراز الجديد من طائرات المسافات الطويلة من بوينغ مقرّرة أساساً في صيف 2019، لكنّها أرجئت بسبب مشكلات في محرّك "جي إي 9 إكس" الجديد الذي تصنّعه شركة "جنرال إلكتريك"، إضافة إلى صعوبات تتعلّق بعمل الأجنحة والبرامج المعلوماتية.



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