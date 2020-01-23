دبي تطلق الجواز اللوجستي العالمي في دافوس

أطلقت دبي خلال منتدى دافوس الاقتصادي "الجواز اللوجستي العالمي" في جلسة حضرها الاقتصاديون من آسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا، تأكيدا على تقدم الإمارات في مشروع "خط دبي للحرير".

وخلال الجلسة الخاصة التي نظمتها دبي، أكد رئيس هيئة دبي للطيران أحمد بن سعيد آل مكتوم أن "أهداف المشروع الطموح في ضوء رؤية نائب رئيس الدولة محمد بن راشد آل مكتوم وما سيحدثه "خط دبي للحرير" من أثر في إعادة رسم خارطة التجارة العالمية، لاسيما مع نمو مراكز تجارية جديدة واعدة، ستتمكن من تحقيق قفزات كبيرة في هذا المجال بفضل الحلول التكنولوجية والتوظيف الأمثل للقدرات والتدابير اللوجستية".

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وأضاف: "ستقدم دبي الكثير من الامتيازات والخدمات التي ستساعد في ربط الأسواق العالمية عبر تعظيم الاستفادة من القدرات القوية للبنية التحتية الفعالة التي تمتلكها الإمارة". وتابع: "تقوم استراتيجية خط دبي للحرير على الطبيعة التكاملية للتجارة، والحاجة لدفع التعاون الدولي نحو مستويات أعلى لتحقيق الأهداف المشتركة، وهدفنا الاستفادة من القدرات المتاحة لدى كافة أطراف هذا التعاون وتعزيز تبادل الخبرات والأفكار والرؤى مع شركائنا التجاريين الحاليين وكذلك الشركاء الجدد".

من جهته، قال وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، إن "استراتيجية دبي في تطوير قدراتها الاقتصادية وروابطها التجارية تسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للتطوير القائم على الإبداع وتبني الحلول التكنولوجية" وتسعى دبي من خلال خط الحرير الجديد والجواز اللوجستي العالمي لتوسيع دائرة روابطها التجارية مع العالم وتعزيز شراكاتها مع مختلف مراكز التجارة العالمية، مدعومة في ذلك بأفكار تساعد الجميع على تحقيق أعلى استفادة ممكنة من الإمكانات المتوافرة لدى أسرع اقتصادات العالم نموا، بما يمهد لعولمة حقيقية للتجارة خلال العقد المقبل