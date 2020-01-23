العراق يحتل المرتبة السادسة 'عربياً' بالاكثر فساداً لعام 2019

احتل العراق المرتبة السادسة "عربياً" بالاكثر فساداً، فيما احتل المرتبة 162 عالميا في اكثر الدول العالم شفافية لعام 2019، فيما حين احتلت الدنمارك المرتبة الاولى عالميا باكثر الدول شفافية.

وقالت منظمة الشفافية العالمية في تقرير لها اليوم الخميس واطلعت عليه الخليج 365، إن "الدنمارك ونيوزلندا حصلتا على المرتبة الاولى على التوالي باقل دول العالم فسادا واكثر شفافية بـ 87 نقطة على التوالي، تليها فنلدا التي حصلت على المركز الثاني بـ 86 نقطة وسنغافورة على المركز الرابع بـ 85 نقطة".

واضافت المنظمة ان "العراق حصل على المرتبة السادسة عربيا في حين جاء بالمرتبة 162 عالميا من اصل 180 دولة مدرجة في الجدول باكثر الدول شفافية متقدما على دولة بورندي والكونغو، في حين حصلت الصومال وجنوب السودان وسوريا واليمن وفنزويلا والسودان وغينيا الاستوائية وافعانستان وكوريا الشمالية على المراتب الاعلى بالفساد".

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وتصدر المنظمة تقريرا سنويا حول الفساد، وهو تقييم على مقياس من صفر إلى 100 يصنف الدول من الأكثر إلى الأقل فسادا، ويستند التقرير على بيانات تجمعها المنظمة من 12 هيئة دولية منها البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.