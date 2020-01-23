بيان من عمليات بغداد الى المتظاهرين السلميين

وجهت قيادة عمليات بغداد، الخميس، دعوة الى المتظاهرين السلميين.
وقالت القيادة في بيان تابعته الخليج 365، ان "على المتظاهرين السلميين توخي الحذر من تغلغل مجاميع خارجة عن القانون".
واعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، عن اصابة منتسب برمي رمانة يدوية من قبل المتواجدين فوق سريع محمد القاسم.
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