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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دعم تركي للميليشيا المسلحة في ليبيا بموجب الاتفاق "المريب" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020
الخليج 365 - متابعات
تدعم تركيا حكومة الوفاق في طرابلس، وأرسلت في يناير الجاري، قوات إلى ليبيا بموجب اتفاق مثير للجدل وقعه الطرفان في نوفمبر الماضي.
ومن المقرر أن يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد، الجزائر العاصمة، لبحث النزاع في ليبيا.
كما انه من المقرر أن يزور وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الجزائر الخميس، وفق ما أعلنت الخارجية الجزائرية.
وأخيراً زار الجزائر، رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، ووزير خارجيته لويجي دي مايو، ووزراء الخارجية المصري سامح شكري، والتركي مولود تشاوش أوغلو، والفرنسي جان إيف لودريان، لبحث الأزمة في ليبيا.
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