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السيسي يشهد الاحتفال بعيد الشرطة الـ 68

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يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس، الاحتفال بعيد الشرطة الـ 68 بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ومن المقرر أن يكرم الرئيس عددًا من ضباط الشرطة.

وتحرص الدولة في هذا التاريخ على تكريم أبطالها من رجال الشرطة الساهرين على أمن الوطن، والمدافعين عن مصر ضد الإرهاب الغاشم، كما تحرص الدولة على تكريم عدد من أسر شهداء الشرطة الذين استشهدوا أثناء أداء واجبهم الوطني.

ويأتى الاحتفال تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

 

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