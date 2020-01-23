جنرال أميركي حذر من احتمال صعود تنظيم داعش مجددا اذا انسحبت أميركا من العراق

حذر القيادي الثاني في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا الجنرال الأميركي أليكسوس غرينكويتش بأنه ما زال من الممكن أن يعود تنظيم داعش إلى الصعود رغم إضعافه في حال انسحاب القوات الأميركية من العراق.
وفي مؤتمر صحافي عقده في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أكد غرينكيويتش أن "داعش ما زال بالتأكيد يشكل خطرا" محذرا بأن "لديه القدرة على الظهور مجددا إن أزلنا الضغط عنه لوقت طويل".
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