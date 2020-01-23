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جنرال أميركي حذر من احتمال صعود تنظيم داعش مجددا اذا انسحبت أميركا من العراق

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حذر القيادي الثاني في ​التحالف الدولي​ ضد ​تنظيم داعش​ في ​العراق​ و​سوريا​ الجنرال الأميركي أليكسوس غرينكويتش بأنه ما زال من الممكن أن يعود تنظيم داعش إلى الصعود رغم إضعافه في حال انسحاب ​القوات الأميركية​ من العراق.

وفي مؤتمر صحافي عقده في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أكد غرينكيويتش أن "داعش ما زال بالتأكيد يشكل خطرا" محذرا بأن "لديه القدرة على الظهور مجددا إن أزلنا الضغط عنه لوقت طويل".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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