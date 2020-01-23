خارجية تركيا: لا نعتزم إرسال المزيد من المستشارين العسكريين إلى ليبيا

نقلت قناة "العربية" عن وزير خارجية ​تركيا​ ​مولود جاويش أوغلو​ قوله انه "لا نعتزم إرسال المزيد من المستشارين العسكريين إلى ​ليبيا​ أثناء وقف ​إطلاق النار​". إضغط للمزيد

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