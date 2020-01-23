حاكم مصرف سوريا: المصرف وحده غير قادر على ضبط الواقع الاقتصادي والأسواق

رأى حاكم ​مصرف سوريا المركزي​ حازم قرفول، أن المصرف وحده غير قادر على ضبط الواقع الاقتصادي والأسواق، لأن هذه العملية تحتاج لجهد جماعي بالاشتراك مع المواطن السوري.

وأكد الحاكم في تصريحه لقناة "الفضائية السورية" أن المركزي يدعم جميع المبادرات التي من شأنها دعم ​الليرة السورية​ لدورها في تسوية المدفوعات، وفي ذات الوقت نبّه من استغلال هذه المبادرات للمصالح الشخصية، كمحاولة البعض بيع الليرة السورية بقيمة عالية.

وقال: "إن دور مصرف سوريا المركزي هو إيجاد قناة لتخفيف وطأة وحدة الاختناقات، كطرح شهادات الإيداع التي تهدف للتحكم بالسيولة، خاصة في حالة وجود فائض سيولة لدى ​المصارف​ التي يصعب عليها قبول الودائع لعدم وجود توظيفات لها".