النشرة: موجة صقيع تلف منطقة حاصبيا مصحوبة برياح شمالية

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن "موجة من الصقيع تلف منطقة حاصبيا لليوم الثالث على التوالي مصحوبة برياح شمالية تسببت بتكون طبقة من الجليد على بعض الطرقات ابتداء من ارتفاع 1400وما فوق"، مشيرا الى ان "جميع الطرقات سالكة باستثناء طريق شبعا ​عين عطا​".

هذا وقد وصلت سماكة ​الثلوج​ التي تساقطت خلال خلال الأيام الماضي على ​جبل الشيخ​ إلى أكثر من متر وحاصرت موقعا تابعا لمراقبة ​الامم المتحدة​ في قصر عنترة.