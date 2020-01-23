النشرة: توقيف عدد من الاشخاص في كامد اللوز بتهمة إلقاء قنابل حارقة خلال الاحتجاجات في بيروت

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​ عن "توقيف عدد من الاشخاص في بلدة ​كامد اللوز​ بتهمة إلقاء قنابل حارقة خلال ​الاحتجاجات​ في ​بيروت​". إضغط للمزيد

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