افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​ عن فتح جميع الطرقات مناطق زحلة والبقاع بحيث اصبحت سالكة امام ​حركة السير​"، مشيرا الى انه "تم ازالة الخيم التي كانت قد نصبت مع بدء ​الحراك الشعبي​ في 17 تشرين الأول الماضي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: فتح جميع الطرقات في البقاع وازالة الخيم التي نصبت مع بدء الحراك في زحلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.