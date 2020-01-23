سان جيرمان لنهائي الكأس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تأهل نادي باريس سان جيرمان للمباراة النهائية ببطولة كأس رابطة المحترفين الفرنسية لكرة القدم بعد فوزه بالنتيجة 3- صفر على مضيفه ستاد ريمس في نصف نهائي المسابقة، الليلة الماضية.

وسجل سان جيرمان هدفا مبكرا في الدقيقة التاسعة عبر لاعبه ماركوس كوريا، قبل أن يأتي الهدف الثاني عبر النيران الصديقة بعدما سجل الإيفواري جيسلان كونان هدفا عكسيا في الدقيقة 31.

وازدادت معاناة ريمس في المباراة بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين إثر طرد لاعبه مارشال مونتيسي في الدقيقة 73، ليضيف فريق العاصمة الفرنسية الهدف الثالث في الدقيقة 77 عبر نيانزو كواسي.

وبهذه النتيجة، ثأر سان جيرمان من خسارته صفر-2 على ملعبه أمام ريمس في مباراة الفريقين الأخيرة بالدوري الفرنسي التي جرت في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

وحدد سان جيرمان موعدا في المباراة النهائية لكأس الرابطة مع أولمبيك ليون، الذي اجتاز عقبة ليل بركلات الترجيح في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى، الثلاثاء.