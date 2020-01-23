ريال مدريد يجتاز سالامنكا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتقى نادي ريال مدريد لدور الستة عشر لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعد فوزه 3 - 1 على مضيفه أونيونيستا سالامنكا في دور الـ32 للمسابقة، الليلة الماضية.

وسجل الويلزي، غاريث بيل، للريال في الدقيقة 18، غير أن ألفارو روميرو أدرك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 57.

وتقدم الريال من جديد بهدف عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل خوان جونغورا هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 62، قبل أن يضيف براهيم دياز الهدف الثالث للريال في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وصعد كذلك أتلتيك بلباو لدور الستة عشر لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، عقب فوزه 5 - 4 بركلات الترجيح على مضيفه إلتشي في دور الـ32 للمسابقة.

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وكان الوقتان الأصلي والإضافي قد انتهيا بالتعادل 1 - 1، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للفريق الباسكي. وتقدم بلباو بهدف حمل توقيع إينياكي ويليامس في الدقيقة الخامسة، إلا أن فيديل شافيز، أحرز هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 41.

ولم يتمكن الفريقان من هز الشباك خلال الفترة المتبقية من الوقت الأصلي، ليضطرا لخوض وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، بيد أنهما واصلا إخفاقهما في التسجيل ليلعبا ركلات الترجيح التي قادت بلباو للصعود للدور التالي.

وانتهت باقي المباريات التي جرت، الليلة الماضية، بتأهل ريال سوسييداد عقب فوزه 2 - صفر على مضيفه إسبانيول، كما فاز فياريال 3 - صفر على مضيفه جيرونا، وتينيريفي على ضيفه بلد الوليد 2 - 1، وصعد فالنسيا لدور الستة عشر أيضا بعد فوزه 1 - صفر على مضيفه لوغرونييس.