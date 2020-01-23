مقتل امرأة وطفل وإصابة 6 آخرين بقصف حوثي على حي سكني بمأرب

الخميس 23 يناير 2020

قالت مصادر عسكرية إن صاروخاً حوثية استهدف حياً سكنياً في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، في حي الروضة بمدينة مارب (شرق العاصمة صنعاء).



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وذكرت المصادر أن القصف الذي شنه مسلحو جماعة الحوثيين، أسفر عن مقتل امرأة وطفل وإصابة ستة آخرين، بالإضافة إلى عدد من الجرحى.

وكثفت المليشيا من قصفها الصاروخي على مدينة مأرب بالتزامن مع اشتداد المواجهات في مديرية نهم شرقي صنعاء