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شكرا لقرائتكم خبر عن زلزالان بقوة 5.4 و 5.2 درجة يضربان تركيا وإيران والان مع التفاصيل
الخميس 23 يناير 2020
قالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا إن زلزالا بلغت قوته 4ر5 درجة ضرب ولاية مانيسا بغرب تركيا أمس الأربعاء.
وذكر أحمد دنيز، حاكم الولاية، أن هناك تقارير تفيد بأن بعض المباني قد تعرضت لأضرار ولكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات،بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.
وطبقا لوكالة إدارة الكوارث والطوارئ، وقع الزلزال مساء الأربعاء قبالة مقاطعة أخيسار في مانيسا على عمق 98ر6 كيلومتر.
وشعر بالزلزال أيضا المدن الغربية في تركيا مثل أزمير ومانيسا وأيدن ودنيزلي.
كما ضرب زلزال بقوة 2ر5 درجة على مقياس ريختر مساء أمس الاربعاء مناطق بمحافظة هرمزكان جنوب إيران.
وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران بأن الزلزال ضرب ضواحي بلدة سركز التابعة لمحافظة هرمزكان جنوب إيران مساء أمس الاربعاء،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق 21 كم من سطح الأرض.
ولم ترد أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو اضرار مادية جراء الزلزال
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