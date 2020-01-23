شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا السراج تنقلب على "برلين" وتخرق هدنة طرابلس والان مع التفاصيل

الخميس 23 يناير 2020

واصلت المليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق الليبية بقيادة فايز السراج، الانقلاب على نتائج مؤتمر برلين واتفاق موسكو، بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في طرابلس.



وقال اللواء المبروك الغزوي، قائد عمليات المنطقة العسكرية الغربية بالجيش الليبي، إن وحدات الجيش ملتزمة بالهدنة بحسب تعليمات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

وشدد الغزوي، وفقا لـ"العين الإخبارية"، على أن الجيش الليبي مكتف بحق الرد على أي عدوان يستهدف وحداته العسكرية أو أماكن تمركزها.

وتابع أن الجيش الليبي ضرب مثالا يحتذى به في ضبط النفس وتنفيذ الأوامر مهما كانت طبيعتها في السلم والحرب، مشيراً إلى أن جميع الوحدات العسكرية على أتم استعدادها وفي انتظار الأوامر للرد على خروقات الهدنة من قبل المليشيات.

من جانبه، أكد العميد خالد المحجوب، مدير ادارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، أن المليشيات مستمرة في خرق الهدنة بشكل متكرر أمام مرأى ومسمعى العالم الذي يعتبرها طرف في أي مفاوضات.

وقال المحجوب، وفقا لـ"العين الإخبارية"، إن قيادة الجيش الليبي وافقت على وقف إطلاق النار مقابل التزام الطرف الآخر، وأنها سترد بقوة على أي خطر يطال وحداتها وقد نفذت وعدها بإسقاطها لطائرة مسيرة خرجت لمهمة قتالية من قاعدة معيتيقة اليوم.

وأشار مدير إدارة التوجيه المعنوي إلى أن الوضع العسكري الميداني للقوات المسلحة حاليًا على أفضل ما يرام رغم كل الدعم الذي يقدمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أسلحة ومرتزقة وإرهابيين لمليشيات السراج.

ولفت إلى أن وحدات الجيش تمكنت من القضاء على 44 مرتزقا سوريا موالين لأردوغان، محذرا "كل من تسول له نفسه من استهداف وحدات الجيش الليبي وأن الرد سيكون قاسيا".

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بدوره، توقع المحلل السياسي الليبي عبدالله الكميعي، انهيار اتفاقات وقف إطلاق النار، بسبب تعدد جنسيات وولاءات المليشيات وبذلك فلن يستطيع السراج من السيطرة عليها.

ولفت إلى أن جميع عناصر المليشيات "يعترفون فقط بالخليفة وحكم الحسبة والذبح، وهو ما اتضح في ممارساتهم في ريفي إدلب وحماة بسوريا".

وشدد الكميعي وفقا لـ"العين الإخبارية" على أن الحل الوحيد الذي يعبر عن تطلعات المجتمع الليبي هو تفكيك هذه المليشيات ونزع سلاحها.

أما المحلل السياسي عز الدين صالح، فقال إن مليشيات السراج غير مقتنعة بلغة الحوار وترى الصراع الليبي مسألة وجود.

وأكد وفقا لـ"العين الإخبارية" أن المليشيات التي وصلت إلى درجة عالية من الترف والثراء الفاحش مع حكومة الوفاق أصبحت ترى أنه من الصعب تسليم مكاتبها وامتيازاتها.

وقال إنهم "يتظاهرون بالصداقة مع الحكومة التركية، لكن الصحيح أن أردوغان يبتز حكومة السراج بعلمهم.. هم اختاورا وضع بلادهم تحت الوصاية أو المستعمر مقابل عدم التفريط في مصالحهم الشخصية".

وكان للجيش الليبي، أعلن الأربعاء، إسقاط طائرة مسيرة تركية في طرابلس أثناء إغارتها على مواقع الوحدات العسكرية في طرابلس منطلقة من قاعدة معيتيقة الجوية في العاصمة طرابلس.

وتستمر تركيا في خرق بنود وقف إطلاق النار ومخرجات مؤتمر برلين بشأن ليبيا الذي انعقد بالعاصمة الألمانية في 19 يناير/كانون الثاني الجاري، حيث استمرت في إرسال المرتزقة السوريين إلى طرابلس.