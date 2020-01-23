شكرا لقرائتكم خبر عن مأرب.. نجاة رئيس هيئة الأركان من موت محقق بعد استهدافه بصواريخ حوثية بمفرق والجوف والان مع التفاصيل

الخميس 23 يناير 2020 أكدت مصادر عسكرية أن رئيس هيئة الأركان العامة اللواء "عبدالله سالم النخعي" نجا مساء أمس من موتٍ محقق جراء استهداف موكبه على الخط الأسفلتي في مفرق الجوف بمحافظة مأرب شرقي اليمن.

وذكرت المصادر أن اللواء النخعي كان في طريقة لزيارة جبهة نهم حيث تعرض موكبه لصواريخ موجهة وقذائف آر بي جي خلال مروره بخط رملي بمفرق الجوف. Advertisements وتابعت المصادر أن اللواء النخعي نجا من عملية الاستهداف واضطر للعودة إلى مدينة مأرب. هذا وتشهد جبهات نهم ومأرب والجوف معارك ضارية بين قوات الجيش الوطني والمليشيا الحوثية حيث حقق الجيش الوطني انتصارات ساحقة في نهم وألحق بالحوثيين خسائر فادحة

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