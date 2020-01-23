شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4ر5 درجات يضرب ولاية مانسيا غربي تركيا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:19 صباحًا, 23 يناير 2020 م المناطق _ وكالات ضرب زلزال بلغت قوته 4ر5 درجات على مقياس ريختر بحر مرمرة قبالة سواحل ولاية مانيسا غربي تركيا اليوم.

وذكرت وكالة الأناضول التركية أن سكان مدينتي إسطنبول وبورصة شعروا بالزلزال.

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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