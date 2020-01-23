الولايات المتحدة الأمريكية تدعو حكومة لبنان الجديدة لإجراء إصلاحات حقيقية وملموسة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 7:53 صباحًا, 23 يناير 2020 م المناطق _ وكالات دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الحكومة اللبنانية الجديدة إلى القيام بإصلاحات حقيقية وملموسة.

وبحسب وزير الخارجية بومبيو أن هذا الأمر هو السبيل الوحيد لفتح الباب أمام حصول بيروت على مساعدات دولية هي أحوج ما تكون إليها في ظل الانهيار الاقتصادي الراهن.

وقال بومبيو في بيان صحفي إن الامتحان أمام الحكومة الجديدة في لبنان سيكون أفعالها ومدى تلبيتها لتطلعات الشعب اللبناني بتنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد.

وأضاف :” وحدها حكومة لديها القدرة والالتزام على القيام بإصلاحات حقيقية وملموسة يمكنها أن تستعيد ثقة المستثمرين وأن تفتح الباب أمام حصول لبنان على مساعدات دولية”.

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