شكرا لقرائتكم خبر عن «هوك»: خليفة «سليماني» سيواجه نفس المصير إذا قتل أمريكيين والان نبدء بالتفاصيل

قال برايان هوك المبعوث الأمريكي الخاص بإيران في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط على هامش منتدى دافوس إن خليفة قاسم سليماني، القائد العسكري الإيراني الذي قُتل في هجوم أمريكي بطائرة مسيرة، سيواجه نفس المصير إذا سلك نفس النهج في قتل أمريكيين.

وأكد هوك للصحيفة إنه إذا سلك إسماعيل قاآني نفس مسار قتل الأمريكيين فسيواجه نفس المصير، مضيفا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوضح منذ فترة طويلة أن أي هجوم على أمريكيين أو مصالح أمريكية سيواجه برد حاسم.

وأضاف المبعوث الأمريكي ،إن هذا ليس تهديدا جديدا إذ يقول الرئيس الأمريكي دائما إنه سيرد دوما بحسم لحماية المصالح الأمريكية.