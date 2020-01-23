شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الأحوال الجوية.. بوينج تؤجل أولى رحلات طائرات «777 إكس» والان نبدء بالتفاصيل

قررت شركة بوينج تأجيل أولى رحلات طائرات "777 إكس" بسبب الأحوال الجوية المعاكسة. وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن الشركة ستعيد المحاولة مجددا، وكانت بوينج تخطط لإطلاق أولى رحلات "777 إكس" اليوم الخميس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بسبب الأحوال الجوية.. بوينج تؤجل أولى رحلات طائرات «777 إكس» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.