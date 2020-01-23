شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية على البحرين.. و«المرور» تهيب قائدي السيارات والان نبدء بالتفاصيل

حذرت إدارة الأرصاد الجوية في مملكة البحرين، تأثر المنطقة بأمطار قد تكون رعدية مصحوبة برياح نشطة وأمواج عالية، ودعت لأخذ الحيطة والحذر. من جهتها، أهابت إدارة المرور البحرينية بسائقي السيارات أخذ الحيطة والحذر في ظل تساقط الأمطار الأمر الذي يتطلب الالتزام بالمسار الصحيح والسرعة المحددة وترك مسافة الأمان والتجاوز الصحيح وعدم الانشغال بغير الطريق، متمنين السلامة للجميع.

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