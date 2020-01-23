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تحطم طائرة إطفاء ومقتل طاقمها في أستراليا

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أكدت جلاديس بريجيكيان رئيسة وزراء ولاية، نيو ساوث ويلز، الاسترالية، تحطم طائرة إطفاء أثناء قيامها بمهام إطفاء حرائق الغابات غرب بلدة كوما.

وقالت رئيسة الوزراء إن أفراد طاقم الطائرة الثلاثة لقوا حتفهم

ونقلت شبكة ايه بي سي عن بريجيكيان تأكيدها تحطم الطائرة، وأعربت عن تعازيها لأسر الضحايا.

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وكان الاتصال قد فُقد بالطائرة في وقت سابق من اليوم.

وقال مفوض قطاع خدمات مكافحة الاطفاء شان فيتزسيمون " للأسف، يبدو أنه لم ينج أحد من حادث تحطم الطائرة في منطقة سنوي مونارو ".

وأضاف أنه لم يعرف بعد سبب وقوع الحادث.

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