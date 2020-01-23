الاعلام الامني: اصابة منتسب برمي رمانة من قبل المتواجدين فوق سريع محمد القاسم

اعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، عن اصابة منتسب برمي رمانة يدوية من قبل المتواجدين فوق سريع محمد القاسم.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مجموعة من المتواجدين فوق جسر سريع محمد القاسم اقدمت على رمي رمانة يدوية على دورية تابعة الى الفوج العاشر والمرابطة أعلى الجسر بالقرب من مرآب النهضة ببغداد".

واضافت ان "ذلك ادى الى إصابة احد المنتسبين بجروح"، مشيرة الى انه "تم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج".