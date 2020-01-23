نجدة بغداد تصدر توضيحا بشأن مقطع الفيديو على احدى دورياتها في الحارثية

اصدرت مديرية نجدة بغداد، الخميس، توضيحا بشأن ما تم تدولة حول مقطع الفيديو على احدى دورياتها بمنطقة الحارثية، فيما اشار الى انه تم ايداع طاقم الدورية الى التوقيف.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بتاريخ 22/1/2020 ورد في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فديو يبين قيام شخص مجهول بالعبور من سياج احد الدور السكنية الكائن في منطقة الحارثية محلة 231 زقاق 7 وبالقرب من دورية النجدة".

واضافت انه "على اثر ذلك وبآمر مدير نجدة بغداد تم تشكيل فريق عمل بآمرة مدير نجدة جانب الكرخ ومدير استخبارات الصالحية وضابط استخبارات جانب الكرخ ومن خلال جمع المعلومات وتتبع الكاميرات تم التعرف على الشخص المطلوب وتم القبض عليه مع المبرزات الجرمية (قفل وزنجيل مكسور) ويدعى (ح.أ ) تولد 1982 كاسب"، مشيرة الى انه "اعترف صراحة بقيامه بالعبور الى الدار اعلاه وقيامه بكسر القفل والزنجيل واستبداله باخر".

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وتابعت "اتضح ان الدار تعود لهم وبسبب مشاكل عائلية للورثه تم كسر السلسة القديمة باخرى وليس حادث سرقة"، موضحة انه "تم القبض على المدعو (ع.أ.ص) تولد 1971 يسكن الحارثية لقيامه بسحب الفديو من جهاز التسجيل ونشر الفديو بقصد التشهير ومنافع مادية له ولم يتم اكمال باقي الفديو عند القاء القبض على الشخص الذي قام بالعبور من السياج حيث ضبط بحوزته جهاز الهاتف المحمول الخاص به والذي تم من خلاله نشر الفديو على مواقع التواصل الاجتماعي".

واكدت المديرية انه "تم ايداع طاقم الدورية التوقيف بغية اكمال الاجراءات التحقيقية ومحاسبة المقصرين وفق القانون".

وتناقل ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، مقطع فيديو يظهر فيه قيام شخص بعبور سياج احد الدور السكنية في منطقة الحارثية ببغداد وبجانبه دورية للنجدة.