رفد المنظومة الوطنية بـ280 ميغا واط

أﻧﻬﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ذي ﻗﺎر، اﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻓﻲ وحدتين ﺑﻤﺤﻄﺔ اﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ اﻟﺒﺨﺎرﻳﺔ، واﻛﺪت ان اﻟﻄﺎﻗﺔ المنتجة ﺳﺘﺮﺗﻔﻊ ﺧﻼل اﻟﺼﻴﻒ المقبل ﺑﻌﺪ دﺧﻮل وحدتين ﻣﻦ المحطة اﻟﻐﺎزﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ.

وﻗﺎل ﻣﺼﺪر ﻣﺴﺆول ﻓﻲ المديرية ﻟ"اﻟﺼﺒﺎح"، ان "اﻻﻧﺘﺎج اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ اﻟﺒﺨﺎرﻳﺔ ﻣﻦ الوحدتين اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻳﺒﻠﻎ 280 ﻣﻴﻐﺎواط ﺑﻮاﻗﻊ 140 ﻣﻴﻐﺎواط ﻣﻦ ﻛﻞ وﺣﺪة"، ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ ان "اﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻓﻲ الوحدتين اﻻوﻟﻰ واﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻛﺘﻤﻠﺖ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻣﺎراﺗﻴﺔ وﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ".

واضافت ان "وحدتين ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ المركبة اﻟﺠﺪﻳﺪة وﺑﻤﻌﺪل 200 ﻣﻴﻐﺎواط ﺳﺘﻀﺎف ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﺼﻴﻒ المقبل، اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ المحطة اﻟﻐﺎزﻳﺔ ﺑﻤﻌﺪل 40 ﻣﻴﻐﺎواط"، ﻣﺒﻴﻨﺎ ان "اﻛﺘﻤﺎل اﻻﻧﺘﺎج ﻓﻲ المحطة المركبة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﺷﺮﻛﺘﺎن ﺗﺮﻛﻴﺔ واﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺳﺘﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻻت ﺳﺎﻋﺎت ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ للمواطنين".

واﻛﺪ المصدر ان "وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺟﺎدة ﻓﻲ اﻛﻤﺎل ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وزﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻻﻧﺘﺎج ﺿﻤﻦ اﻟﺠﺪاول اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ المحددة اﺳﺘﻌﺪادا ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺼﻴﻒ المقبل".

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ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ، اﻋﻠﻨﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻬﺮﺑﺎء ذي ﻗﺎر، إﺻﻼح 39 ﻣﺤﻮﻟﺔ ﻋﺎﻃﻠﺔ وأﻋﺎدﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺧﻼل ﻛﺎﻧﻮن اﻷول الماضي.

وﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم المديرية ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻴﺼﻞ روﻳﻀﻲ ﻟ"اﻟﺼﺒﺎح"، ان "الملاكات اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮرﺷﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﺘﺼﻠﻴﺢ المحولات ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ إﺻﻼح 39 ﻣﺤﻮﻟﺔ ﻋﺎﻃﻠﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺴﻌﺎت ﺑﻮاﻗﻊ ثلاث ﺳﻌﺔ 100 ك.ف، (9) ﺳﻌﺔ 250 ك.ف، و(21) ﺳﻌﺔ 400 ك.ف، و(4) ﺳﻌﺔ 630 ك.ف، و(2) ﺳﻌﺔ 100 ك.ف".

واوﺿﺢ ان "أﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﺳﺘﺒﺪال الملفات المعطوبة وﺗﺒﺪﻳﻞ ﻋﻮازل اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﻮاﻃﺊ المتضررة وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﺿﺮار ﻓﻲ ﺑﺪن المحولات ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻠﺤﺎم او اﺳﺘﺒﺪال اﻟﺒﺪن المتضرر وإﻋﺎدة ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺰل اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻟﻠﺰﻳﺖ المستخدم داﺧﻞ المحولة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻠﺘﺮﺗﻪ ﻟﻀﻤﺎن ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﺻﺤﻴﺤﺔ".

وﺗﺎﺑﻊ ان "ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻣﻼﻛﺎت اﻟﻮرﺷﺔ ﻫﻲ ﻓﺤﺺ ﻋﺪد ﻣﻦ المحولات المجهزة ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ أﺟﻬﺰة ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ إدﺧﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ".