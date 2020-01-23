تعرف على الموقف الامني والمروري في بغداد صباح اليوم

كشف مصدر امني، الخميس، عن الموقف الامني والمروري في بغداد صباح اليوم.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "الموقف الامني في بغداد تضمن استمرار قطع طريق سريع محمد القاسم بالاتجاهين من قبل المتظاهرين"، مبينا ان "مصادمات حدثت فجر اليوم بين المتظاهرين والقوات الامنية على الطريق الا انه لم يتم تسجيل اية اصابات".

واضاف المصدر ان "الموقف الامني في ساحات الطيران والخلاني والتحرير جيد ولا يوجد اي خرق".

اما الموقف المروري في بغداد صباح اليوم فقد تضمن:

شارع حيفا زخم.

سريع القناة سالك.

سريع القناة من مدينة المائية باتجاه شارع فلسطين زخم.

طريق القادسية بتجاه الجادرية سالك.

جسر كراج الأمانة زخم.

ساحة ميسلون سالك.

تقاطع ملعب الشعب باتجاه الاندلس سالك.

طريق مول زيونة مزدحم.

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الجسر المعلق باتجاه الكرادة مزدحم.

شهداء البياع مزدحم.

الشالجية باتجاه مطار المثنى مزدحم.

جسر البنوك مزدحم بسبب توقف همر عسكرية على الجسر.

طريق ساحة الموال مزدحم.

طريق معسكر الرشيد بتجاه مجمع المشن مزدحم.

جسر الصرافية مزدحم.

تقاطع باب المعظم باتجاه الصرافية مزدحم.

جسر الامانة في الغدير مزدحم.

كرادة داخل مزدحم.

جسر الجادرية سالك.

الطريق من ساحة بيروت للنهضة سالك.