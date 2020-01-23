مؤتمر "الاستثمار بين الإمارات ومصر" يبحث تعزيز التعاون بين البلدين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلق مؤتمر "الاستثمار بين الإمارات ومصر" الذي يبحث تعزيز التعاون بين البلدين، بمشاركة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين في دبي بفندق دوست ثاني.

وتحتل الإمارات المرتبة الأولى من بين دول العالم المستثمرة في مصر بنحو 15 مليار دولار.

وأطلق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، نهاية 2019 منصة استثمارية مشتركة بقيمة ٢٠ مليار دولار.

وتتجذر العلاقات الإماراتية المصرية منذ قيام دولة الاتحاد، وتتشابك فيها الأهداف والأحداث الجيوسياسة والتكامل بين البلدين على مختلف المستويات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

تشمل الاستثمارات الإماراتية في مصر عددا من القطاعات الحيوية، منها القطاع المالي والمصرفي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع العقاري والنفط والسياحة والصناعات الدوائية والزراعة والتأمين وقطاع الموانئ والطيران وغيرها.