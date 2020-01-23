مستشار سابق بحملة ترامب يشكك في قدرات بايدن العقلية

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عمرو جوهر - واشنطنالخميس 2020/1/23 08:59 ص بتوقيت أبوظبي
جيف جوردون مستشار الأمن القومي السابق لحملة ترامب
قال جيف جوردون مستشار الأمن القومي السابق لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن جو بايدن المرشح الديمقراطي للرئاسة "فقد قدراته العقلية".
وأضاف جوردون، في حديث خاص لـ"العين الإخبارية"، أن جو بايدن كبير جدا في السن، لافتا إلى "أنه في الثمانينيات من عمره، فهو تقريبا 80 عاما، وقدراته العقلية ليست كما كانت".
وتابع أن بايدن يقوم بأخطاء طوال الوقت، ولا يمكنه تذكر الكثير من الأشياء، ملمحا إلى اعتقاده بـ"أنه تجاوز صلاحياته".
وأكد جوردون أن بايدن أصبح متشددا في آرائه وأفكاره، مؤكدا أنه "لا يصلح لكي يكون رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية".
وكان بايدن اعترف في مناظرة الحزب الديمقراطي السابعة لاختيار مرشح الرئاسة، أنه ارتكب خطأ في التصويت لصالح قرار الحرب في العراق.
وأشار إلى أنه "شعر براحة عندما طلب منه الرئيس باراك أوباما سحب القوات الأمريكية من الحرب في العراق".
وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلن بايدن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية التي ستجرى في 2020، لينضم إلى عدد كبير من المرشحين الديمقراطيين.
وكان ضمن مخططات بايدن خوض سباق الرئاسة الأمريكية السابقة في 2016، غير أن وفاة نجله بسبب السرطان قبل الانتخابات بعام جعلته يتراجع عن الأمر.
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