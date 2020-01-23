واشنطن تحث الحكومة اللبنانية على ضمان سلامة المحتجين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

حثت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، الحكومة اللبنانية والجيش والأجهزة الأمنية على ضمان سلامة المتظاهرين خلال الاحتجاجات السلمية.



وقال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، في بيان، إن وجود حكومة لبنانية "قادرة وملتزمة بإجراء إصلاحات حقيقية وملموسة هو فقط الذي من شأنه أن يستعيد ثقة المستثمر ويضمن المساعدات الدولية".

واندلعت، الأربعاء، مواجهات بين قوى الأمن والمتظاهرين الذين توافدوا على وسط بيروت، تلبية لدعوة الاحتجاج ورفضا لحكومة حسان دياب.

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وأعلن الصليب الأحمر اللبناني إصابة 21 شخصا خلال اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين وسط بيروت.

وبحسب مراسلة "العين الإخبارية"، فقد حاول بعض المتظاهرين إزالة التحصينات وتسلق البوابة الحديدية التي تؤدي لمدخل مجلس النواب، ورشقوا الأمن بالحجارة، وقاموا بحرق صورة لرئيس الحكومة حسان دياب، وحملوا لافتة كبيرة منددة بمجلس النواب.

والأمر الذي ردت عليه الشرطة باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، وخراطيم المياه لتفريق المحتجين.

وقالت قوى الأمن عبر حسابها على "تويتر" إنها تعرضت للرشق بالحجارة منذ اللحظات الأولى لوصول مثيري الشغب إلى مكان التظاهر وسط بيروت، لذلك تطلب منهم وقف الاعتداءات وعدم الاقتراب من السياج الشائك حفاظا على سلامتهم.

ودعت قوى الأمن مجددا "جميع المتظاهرين السلميين إلى الابتعاد عن مكان أعمال الشغب حفاظا على سلامتهم".