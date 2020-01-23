الجمهورية: الرئيس عون أوصى بعقد جلستين للحكومة أسبوعياً

علمت "الجمهورية" انّ ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ لفتَ الوزراء خلال ​جلسة الحكومة​ أمس الى أهمية تكثيف العمل، وأوصاهم بضرورة عقد جلستين للحكومة أسبوعياً فور نيل الثقة النيابية، الأولى يوم الإثنين تخصّص لجدول الأعمال، والثانية يوم الخميس تخصّص لملف أو قضية محددة، وخصوصاً عندما ستشكّل اللجان الوزارية المتخصصة من قبل الحكومة".

وأوضحت المعلومات أنّ اولى اللجان التي ستشكل، ستكون اللجنة المالية والإقتصادية التي ستنطلق في عملها من الخطط الإقتصادية الأخيرة، ولاسيما الورقة التي أقرّت في اجتماعات ​القصر الجمهوري​ ومعها ​تقرير​ "ماكينزي" للبحث في ما يمكن تنفيذه، وتحديد اولويات المرحلة وما يحتاجه ​لبنان​ في ضوء ما بلغته ​الأزمة​ النقدية.