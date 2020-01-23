حالة الطرقات صباح اليوم في عدد من المناطق اللبنانية

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ بأن اوتوستراد صور- صيدا- ​بيروت​ سالك حالياً وجميع الطرقات ضمن بيروت وضواحيها سالكة ايضا. من جهة أخرى، أفادت بأن الطرقات المقطوعة في ​الشمال​ هي ​البداوي​ مقابل مسجد ​صلاح الدين​ - ​ساحة النور​ - اوتوستراد المنية مقابل ​معسكر عرمان​. إضغط للمزيد

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