الجمهورية: دياب أول رئيس حكومة يقطن السراي منذ تدشينها كمقر لرئاسة الحكومة

علمت "​الجمهورية​" انّ رئيس الحكومة ​حسان دياب​ قرر ان يقيم مع عائلته في ​الجناح​ المخصّص لرئيس الحكومة في ​السراي الحكومي​، وقد انتقل اليها اعتباراً من يوم امس، ليكون أوّل رئيس حكومة يقطن السراي منذ تدشينها كمقر ل​رئاسة الحكومة​ في عهد رئيس الحكومة الراحل ​رفيق الحريري​.

وفي أولى لقاءاته المتوقعة في السراي اليوم، علم انّ دياب سيلتقي عدداً من السفراء الأوروبيين تتمة لاجتماعات سابقة عقدت في منزله إبّان فترة التشكيل، وستشمل قبل الظهر سفراء ​فرنسا​ و​سويسرا​ و​الاتحاد الأوروبي​، على ان يلتقي بعد الظهر سفير بريطانيا.