هادي حبيش: الاعتداء على الاعلام مرفوض

اشار عضو كتلة "المستقبل" النائب ​هادي حبيش​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "الاعتداء على الإعلام أمر مرفوض ومدان. نخله عضيمي وفريقه والـmtv يقومون بعملهم بكل احتراف، وبكفي انو عم بعرضوا حياتهم للخطر تينقلوا الخبر للناس".

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