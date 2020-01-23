الجمهورية: البيان الوزاري سيكون مختصرا وسينتهي في وقت قياسي

علمت "​الجمهورية​" انّ فريق عمل رئيس ​الحكومة​ حساد دياب وضع مسودة اولى للبيان الوزاري، في موازاة المساعي التي كانت جارية ل​تأليف الحكومة​، وستوزّع النسخة الأولية على اللجنة الوزراية في الاجتماع الذي ستعقده اللجنة الوزارية غداً.

ولفتت مصادر شاركت في اعداد المسودة الى انّ البيان لن يأخذ الكثير من الوقت للبَت به، ويتوقع ان تنتهي اللجنة منه في وقت قياسي لم يسبق ان تمّ ذلك من قبل.

وعن عناوين البيان، لفتت المعلومات الى انه سيكون مختصراً ولا يحتوي على الكثير من العناوين، وانّ الشق الاقتصادي وسبل مواجهة ​الأزمة​ النقدية القائمة تستأثر بالعنوان الرئيس للورقة، بالإضافة الى البنود العادية التي يتناولها البيان على اكثر من مستوى، ولاسيما لجهة علاقات ​لبنان​ العربية والغربية والتزاماته الدولية.

من جهتها، أوضحت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" انّ التوجّه هو الى بيان وزاري مُقتضب، بعناوين محدودة مرتبطة بالازمة، مع التأكيد على المسلمات المتّفق عليها إن لجهة ​النأي بالنفس​، أو لجهة العلاقات الاخوية مع ​الدول العربية​ والصداقات مع الدول الاجنبية. امّا ما يتعلق بالبند المتعلق ب​المقاومة​، فلن تكون هناك مشكلة، اذ إنه لن تختلف الصيغ التوافقية السابقة كما وردت، أقله في البيانات الوزارية للحكومات الثلاث السابقة.