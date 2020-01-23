الوطن السورية: الإدارة الذاتية تقرّ بالسطو على عشرات المليارات من عائدات النفط السوري

اشارت "الوطن" السورية الى ان "الإدارة الذاتية الكردية" اعلنت أمس، عن قيامها بالسطو على أكثر من 155 مليار ليرة من واردات ​النفط​ السوري المنهوب في العام الماضي.

ونقلت مصادر إعلامية كردية، عن التقرير المالي السنوي لـ"الهيئة المالية" التابعة لـ"الإدارة الذاتية" أن القيمة الدقيقة لواردات النفط، بلغت 155 ملياراً و989 مليوناً، فيما فاق مجموع الواردات 197 ملياراً، مع أكثر من مليار ليرة فائض من 2018.

وأشار التقرير المالي إلى أن مجموع النفقات والمصاريف خلال عام 2019، بلغ أكثر من 195 مليار ليرة، منها أكثر من 128 ملياراً نفقات رواتب وميزانية المناطق التي تسيطر عليها "الإدارة الذاتية".