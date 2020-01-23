أعلنت السلطات الأسترالية أنها فقدت الاتصال بطائرة كبيرة كانت تعمل في إخماد حرائق الغابات في مناطق بولاية نيو ساوث ويلز الجنوبية في جبال الألب.
يذكر ان فرق الإطفاء في البلاد تحاول إخماد الحرائق المستعرة في المنطقة في ظل ارتفاع شديد في درجات الحرارة.
وتواجه أستراليا منذ أيلول أسوأ موسم لحرائق الغابات في تاريخها، حيث أودت الحرائق بحياة 29 شخصا وأدت إلى نفوق ملايين الحيوانات، وتدمير ما يزيد عن 2500 منزل، فيما دمرت غابات في منطقة مساحتها تعادل مساحة بلغاريا.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات أستراليا تفقد الاتصال بطائرة تشارك في إخماد حرائق الغابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.