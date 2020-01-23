سلطات أستراليا تفقد الاتصال بطائرة تشارك في إخماد حرائق الغابات

أعلنت السلطات الأسترالية أنها فقدت الاتصال بطائرة‭‭ ‬‬كبيرة كانت تعمل في إخماد ​حرائق الغابات​ في مناطق بولاية ​نيو ساوث ويلز​ الجنوبية في ​جبال الألب​.

يذكر ان فرق الإطفاء في البلاد تحاول إخماد ​الحرائق​ المستعرة في المنطقة في ظل ارتفاع شديد في ​درجات الحرارة​.

وتواجه ​أستراليا​ منذ أيلول أسوأ موسم لحرائق الغابات في تاريخها، حيث أودت الحرائق بحياة 29 شخصا وأدت إلى نفوق ملايين ​الحيوانات​، وتدمير ما يزيد عن 2500 منزل، فيما دمرت غابات في منطقة مساحتها تعادل مساحة ​بلغاريا​.