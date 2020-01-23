شكرا لقرائتكم خبر عن 17 طلب مناقشة أمام البرلمان عن سياسة الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحدد مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال، موعد مناقشة طلبات مناقشة مقدمة من النواب يطالبون خلالها الحكومة بتوضيح سياستها حول موضوعات مختلفة، ومن المنتظر أن يفوض البرلمان مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة الطلبات والتى تشمل الآتى:

1- طلب مقدم من النائبة شيرين فراج وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطبيق البرامج الدراسية الجامعية ذات الطبيعة البينية.

2- طلب مقدم من النائب سعيد حساسين وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير مدارس التربية الفكرية وزيادة عددها وتأهيل المعلمين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بها.

3- طلب مقدم من النائب سعيد حساسين وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم الفنى وربطها بسوق العمل.

4- طلب مقدم من النائب بسام فليفل وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير المجازر وتحويلها إلى مجازر آلية بالكامل.

5- طلب مقدم من النائب بسام فليفل وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن حُسن اختيار مهندسى الإدارات الهندسية بالمجالس والوحدات المحلية للحد من الفساد.

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6- طلب مقدم من النائب غريب أحمد حسان وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير شبكة الطرق الداخلية وخاصة بمحافظة جنوب سيناء.

7- طلب مقدم من النائب محمد مصطفى سليم وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن مراجعة بيانات مستحقى الدعم منعًا للحذف العشوائى من منظومة الدعم.

8- طلب مقدم من النائب محمد مصطفى سليم وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة مرتبات الأطباء للحد من نقص الأطباء بالمستشفيات العامة والوحدات الصحية وخاصة بمحافظة أسوان.

9- طلب مقدم من النائب محمد مصطفى سليم وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع أسعار خدمات هيئة الإسعاف.

10- طلب مقدم من النائب طارق متولى وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إنشاء مناطق للصناعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة بمحافظة السويس.

11- طلب مقدم النائب طارق متولى وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن التنمية الشاملة لمحور قناة السويس لتعزيز معدلات النمو الاقتصادى.

12- طلب مقدم من النائب غريب أحمد حسان وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الاستفادة من بعض المنشآت الحكومية غير المستغلة.

13- طلب مقدم من النائب أشرف عمارة وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إحلال وتجديد شبكات ومحطات تنقية مياه الشرب وتطوير شبكات الصرف الصحي وخاصة بمحافظة الإسماعيلية.

14- طلب مقدم من النائب خالد العراقى وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير مزلقانات السكك الحديدية وخاصة مزلقان أبو عميرة بمحافظة الشرقية.

15- طلب مقدم من النائب خالد العراقى وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من انتشار القمامة وخاصة بمحافظة الشرقية.

16- طلب مقدم من النائب خالد العراقي وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على البيئة.

17- طلب مقدم من النائب محمد صلاح عبد البديع وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن غلق مراكز الدروس الخصوصية.