محمد اسماعيل - القاهرة - كانبيرا - (د ب أ): أعلنت السلطات الأسترالية صباح اليوم الخميس إغلاق مطار كانبيرا بسبب حرائق الغابات. وقالت السلطات :" بسبب الأحوال الحالية ، تم إغلاق مطار كانبيرا. لا رحلات جوية تصل أو تغادر مطار كانبيرا" ، وفقا لخدمة "تن نيوز فرست" الإخبارية الأسترالية. وتم إبلاغ السكان: "لقد تأخر وقت المغادرة مع تسارع حرائق الغابات" ، بحسب المصدر ذاته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق مطار كانبيرا بسبب حرائق الغابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.